Putin allo stadio Lushniki per il concerto patriottico: «In Ucraina combattiamo per la nostra gente» – Il video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Tutto il nostro popolo è il difensore della patria», ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al concerto organizzato allo stadio Lushniki di Mosca in occasione dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina. In Ucraina, ha aggiunto, è in corso una battaglia «ai nostri confini storici per la nostra gente». In un breve discorso che preludeva al concerto, davanti al pubblico che intonava «Russia! Russia!» il presidente ha insistito sul concetto di un’invasione che sarebbe in realtà una guerra di difesa: «Siamo orgogliosi di coloro che combattono per noi, oggi l’intero Paese li sostiene». Nelle parole «difensore della patria» c’è qualcosa «di potente enorme, mistico e santo», ha detto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Tutto il nostro popolo è il difensore della patria», ha detto il presidente russo Vladimirintervenendo alorganizzatodi Mosca in occasione dell’anniversario dell’invasione dell’. In, ha aggiunto, è in corso una battaglia «ai nostri confini storici per la». In un breve discorso che preludeva al, davanti al pubblico che intonava «Russia! Russia!» il presidente ha insistito sul concetto di un’invasione che sarebbe in realtà una guerra di difesa: «Siamo orgogliosi di coloro che combattono per noi, oggi l’intero Paese li sostiene». Nelle parole «difensore della patria» c’è qualcosa «di potente enorme, mistico e santo», ha detto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Oggi allo stadio Luzhniki di Mosca si sono radunati dipendenti statali e studenti muniti di bandiere russe, in camb… - GiovaQuez : Putin al concerto patriottico allo stadio Lushniki: 'In Ucraina è in corso una battaglia ai nostri confini storici… - putino : Putin sta parlando ora allo stadio Luzhniki di Mosca. Se ci sono novità particolari ve le segnalo. Per ora ha inizi… - MohmedR79181345 : RT @EnricoFaraboll1: Una folla oceanica allo stadio Luzhniki di Mosca acclama Putin. Tutto il popolo russo sostiene il presidente. Tutto il… - enribarillari : RT @Dandrea8D: Folla oceanica allo stadio Luzhniki di Mosca acclama Putin. Tutto il popolo russo sostiene il presidente. Tutto il popolo ru… -