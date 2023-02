Putin allo stadio di Mosca: "In Ucraina battaglia per i nostri confini storici" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin, arrivato allo stadio Lushniki di Mosca per partecipare al concerto patriottico in occasione della festa dei Difensori della patria, ha dichiarato: "In Ucraina è in... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir, arrivatoLushniki diper partecipare al concerto patriottico in occasione della festa dei Difensori della patria, ha dichiarato: "Inè in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Oggi allo stadio Luzhniki di Mosca si sono radunati dipendenti statali e studenti muniti di bandiere russe, in camb… - GiovaQuez : Putin al concerto patriottico allo stadio Lushniki: 'In Ucraina è in corso una battaglia ai nostri confini storici… - putino : Gli organizzatori del concerto di propaganda che si terrà allo stadio Luzhniki di Mosca per celebrare l'anniversari… - todorov_denis : Il Presidente Putin arriva al concerto patriottico allo Stadio Luzhniki di Mosca...? - Gliamicidisemp1 : RT @MarcoFattorini: Oggi allo stadio Luzhniki di Mosca si sono radunati dipendenti statali e studenti muniti di bandiere russe, in cambio d… -