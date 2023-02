Psichiatra | ai ragazzi rubati due anni di vita

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Il punto è che non possiamo parlare di disagio giovanile in seguito alla pandemia, dobbiamo parlare di un disagio globale. Disagiati sono stati anche gli adulti, che hanno potuto esercitare con difficoltà il ruolo genitoriale conche fin quel momento erano disagiati perché cambiava la scuola, cambiava lasociale, cambiavano gli incontri. Le regole erano giustissime, ma hanno rubato aiduedi: per duesi sono trovati a vivere in una scuola strana, unastrana". Lo ha detto, ricostruendo le conseguenze psicologiche della pandemia, loFurio Ravera, specializzato in disturbi della personalità e tossicodipendenze.

ai due anni di vita: per due anni si sono trovati a vivere in una scuola strana, una vita strana'. Lo ha detto, ricostruendo le conseguenze psicologiche della pandemia, il lo Furio

