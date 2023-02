Psg, pronto Zidane in caso di esonero di Galtier (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo quanto riportato da RMC Sport, Zinedine Zidane sarebbe pronto a subentrare a Christophe Galtier, in caso di esonero di quest’ultimo. L’attuale allenatore del club parigino infatti è a rischio, dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco, e in caso di eliminazione dalla massima competizione europea l’esonero sarebbe quasi sicuro. Nel caso ciò accadesse Zidane è la prima scelta del PSG per la propria panchina. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo quanto riportato da RMC Sport, Zinedinesarebbea subentrare a Christophe, indidi quest’ultimo. L’attuale allenatore del club parigino infatti è a rischio, dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco, e indi eliminazione dalla massima competizione europea l’sarebbe quasi sicuro. Nelciò accadesseè la prima scelta del PSG per la propria panchina. SportFace.

