Provvedimento disciplinare in arrivo per Antonino Spinalbese? La rivelazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip 7, a detta di molti, si sta rivelando ricca di contraddizioni. Nelle ultime ore, è successo qualcosa che potrebbe mettere Antonino Spinalbese in una posizione difficile. Il concorrente, infatti, stando alle parole di Antonella Fiordelisi, avrebbe rivelato qualcosa di molto importante su ciò che sta succedendo fuori dalla Casa. Il regolamento, ovviamente, vieta di toccare questi argomenti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell'ultima puntata GF Vip 7, Antonino Spinalbese potrebbe finire nei guai: l'affermazione di Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese, qualche mese fa, è stato costretto ad abbandonare momentaneamente il GF Vip 7 per via di un problema di salute. In teoria, non avrebbe ...

