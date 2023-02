Proteggere l’Ucraina oggi significa proteggere l’Europa di domani, dice Pina Picierno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, «l’Unione europea c’è e sta facendo la differenza» nel consentire la resistenza di Kyjiv. Così la pensa Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, che ha da poco visto da vicino il presidente Volodymyr Zelensky. E che il 24 febbraio, nell’anniversario dell’inizio della guerra, parteciperà all’evento organizzato a Milano da Linkiesta e dall’ufficio di Milano del Parlamento europeo per celebrare l’assegnazione del premio Sakharov al coraggioso popolo ucraino. In questa occasione, quale sarà la cosa più importante da ricordare in Italia? Che guerra contro l’Ucraina è una guerra contro il nostro sistema valoriale e democratico. Le guerre nel ventunesimo secolo sono ibride e tendono al sovvertimento delle democrazie liberali. Per questo il nostro supporto non può venir ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A un anno dall’invasione russa del, «l’Unione europea c’è e sta facendo la differenza» nel consentire la resistenza di Kyjiv. Così la pensa, vicepresidente del Parlamento europeo, che ha da poco visto da vicino il presidente Volodymyr Zelensky. E che il 24 febbraio, nell’anniversario dell’inizio della guerra, parteciperà all’evento organizzato a Milano da Linkiesta e dall’ufficio di Milano del Parlamento europeo per celebrare l’assegnazione del premio Sakharov al coraggioso popolo ucraino. In questa occasione, quale sarà la cosa più importante da ricordare in Italia? Che guerra controè una guerra contro il nostro sistema valoriale e democratico. Le guerre nel ventunesimo secolo sono ibride e tendono al sovvertimento delle democrazie liberali. Per questo il nostro supporto non può venir ...

