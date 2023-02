Prosegue la partnership tra Scalapay e Camera Nazionale della Moda Italiana (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Prosegue la partnership tra Scalapay, FinTech Italiana leader del mercato Buy Now Pay Later, e Camera Nazionale della Moda Italiana, che anche quest’anno vedrà le due realtà coinvolte in diverse attività durante le sfilate di Milano Fashion Week Women’s Collection di febbraio 2023. Scalapay (https://www.Scalapay.com/it) propone all’interno del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) , che per questa edizione sarà situato presso il palazzo Giureconsulti in Piazza dei Mercanti 2, uno spazio accattivante, invitante e riconoscibile. Il corner valorizzerà l’ingresso del Fashion Hub per accogliere gli ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 22 febbraio 2023)latra, FinTechleader del mercato Buy Now Pay Later, e, che anche quest’anno vedrà le due realtà coinvolte in diverse attività durante le sfilate di Milano Fashion Week Women’s Collection di febbraio 2023.(https://www..com/it) propone all’interno del Fashion Hub di(CNMI) , che per questa edizione sarà situato presso il palazzo Giureconsulti in Piazza dei Mercanti 2, uno spazio accattivante, invitante e riconoscibile. Il corner valorizzerà l’ingresso del Fashion Hub per accogliere gli ...

