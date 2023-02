Prosecuzione Fognini-Barrios Vera oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fabiotorna in campo per ladel suo match di primo turno nell’ATP 500 di Rio De. L’azzurro stava infatti dominando il suo incontro d’esordio contro il qualificato cileno Tomas, con il punteggio di 6-2 5-2 e servizio in favore di Fabio nel momento in cui ha iniziato a scendere copiosamente la pia sui campi della città brasiliana. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMItorneranno in campo, mercoledì 22 febbraio come 2°match dalle 20:30 italiane. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una ...