Promo mai vista su DAZN | lo sport della piattaforma arriva nel quotidiano | tutti i dettagli

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Queste particolarità nelle offerte dinon si sono mai viste. Che cosa ha messo di nuovo ed originale la società? Una nuova idea proveniente da una azienda che si occupa interamente di proporre offerte fantasiose, come potreste immaginare, è sicuramente un’ottima iniziativa che non andrebbe messa da parte. Difatti dobbiamo ringraziare le numerose proposte che vengono fatte ogni mese da tutte le compagnie maggiormente grandi, come quella di cui parleremo adesso per esempio.lancia unaunica – Computermagazine.itLa protagonista in tal caso è, che ha deciso di collaborare con Virgin Active per mettere a disposizione dei clientidi streaming i migliori contenuti dedicati al fitness. Nella sezione “” dell’app, ...