Proiezione di “Klondike” nella Sala della Regina di Montecitorio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA – Giovedì 23 febbraio, alle ore 11.30 presso ladi, viene proiettato il film “”, diretto da Maryna Er Gorbach. La pellicola ucraina, che ha vinto il Sundance Film Festival 2022 ed è candidata all’Oscar come miglior film straniero per l’anno in corso, racconta il conflitto russo-ucraino attraverso la vita di una coppia di futuri genitori. Interviene il vice presidenteCamera dei Deputati, Giorgio Mulè. Partecipa la regista. Gli interventi vengono trasmessi in diretta web tv. L'articolo L'Opinionista.