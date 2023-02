Programmi TV di stasera, mercoledì 22 febbraio 2023. Rai 1 schiera ‘Piccole Donne’ contro la prima di ‘Michelle Impossible & Friends’ (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Piccole Donne Rai1, ore 21.25: Piccole Donne Film del 2019 di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen. Prodotto in USA. Durata: 134 minuti. Trama: La storia è ambienta in Massachusetts, a metà del XIX secolo. Le “piccole donne” sono le quattro sorelle March: Jo, Meg, Beth e Amy. Le ragazze, sullo sfondo della Guerra di secessione americana, si preparano ad affrontare la vita fra piccoli e grandi drammi, personali e domestici, e piccole e grandi ambizioni personali. Rai2, ore 21.20: Mare Fuori - 1^Tv Serie Tv. 3×03 – Doppia Vendetta: Filippo e Naditza iniziano ad avere le prime difficoltà. Carmela ha incaricato Salvo di far entrare in Ipm tre cani sciolti promettendogli l’ingresso nel clan Ricci. 3×04 – L’Amore che Salva: L’arrivo di tre detenuti mina l’equilibrio tra i ragazzi. Edoardo apprende una terribile notizia. In Ipm arriva Sofia, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Piccole Donne Rai1, ore 21.25: Piccole Donne Film del 2019 di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen. Prodotto in USA. Durata: 134 minuti. Trama: La storia è ambienta in Massachusetts, a metà del XIX secolo. Le “piccole donne” sono le quattro sorelle March: Jo, Meg, Beth e Amy. Le ragazze, sullo sfondo della Guerra di secessione americana, si preparano ad affrontare la vita fra piccoli e grandi drammi, personali e domestici, e piccole e grandi ambizioni personali. Rai2, ore 21.20: Mare Fuori - 1^Tv Serie Tv. 3×03 – Doppia Vendetta: Filippo e Naditza iniziano ad avere le prime difficoltà. Carmela ha incaricato Salvo di far entrare in Ipm tre cani sciolti promettendogli l’ingresso nel clan Ricci. 3×04 – L’Amore che Salva: L’arrivo di tre detenuti mina l’equilibrio tra i ragazzi. Edoardo apprende una terribile notizia. In Ipm arriva Sofia, ...

