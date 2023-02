Privacy | l’Europa chiede il rispetto dei dati sensibili nei cloud della PA

Leggi su tag24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ventidue Autoritàeuropee hanno avviato indagini coordinate sull’utilizzo dinelle amministrazioni pubbliche, interpellando un centinaio di enti, attivi in settori cruciali come sanità, fisco e istruzione, ma anche centrali di acquisto e fornitori ICT. Il report, frutto di queste attività, è stato adottato dal Comitato europeo per la protezione(EDPB) Nella ... TAG24.