Primarie Pd, Toscani: “Voto Schlein, Bonaccini noioso come direttore pompe funebri” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini “nessun dubbio, Voto Elly Schlein perché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe tutto. Bonaccini? Noiosissimo, farebbe estinguere il partito”. Con la consueta schiettezza non la manda a dire Oliviero Toscani, conversando con l’Adnkronos sulle Primarie del Pd che vedono opporsi i due sfidanti Stefano Bonaccini e Elly Schlein, che hanno battuto Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Analizzando il confronto televisivo andato in onda tra i due competitors per la guida del Pd, “Bonaccini è di una noia mortale e un po’ tamarro – dice il fotografo – E’ sicuramente un brav’uomo ma mi sembra un direttore delle pompe ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tra Ellye Stefano“nessun dubbio,Ellyperché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe tutto.? Noiosissimo, farebbe estinguere il partito”. Con la consueta schiettezza non la manda a dire Oliviero, conversando con l’Adnkronos sulledel Pd che vedono opporsi i due sfidanti Stefanoe Elly, che hanno battuto Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Analizzando il confronto televisivo andato in onda tra i due competitors per la guida del Pd, “è di una noia mortale e un po’ tamarro – dice il fotografo – E’ sicuramente un brav’uomo ma mi sembra undelle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Primarie Pd, Toscani: 'Voto Schlein, Bonaccini noioso come direttore pompe funebri' - infoitinterno : Primarie Pd, Toscani: 'Voto Schlein, Bonaccini noioso come direttore pompe funebri' - vivereitalia : Primarie Pd, Toscani: 'Voto Schlein, Bonaccini noioso come direttore pompe funebri' - ledicoladelsud : Primarie Pd, Toscani: “Voto Schlein, Bonaccini noioso come direttore pompe funebri” - TV7Benevento : *Lgbt: Toscani, 'La Russa sui gay? Vergogna, e la stampa che gli va dietro è peggio'* - -