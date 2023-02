Primarie Pd, Bonaccini tende la mano a Schlein ma lei allontana l’ipotesi ticket: «Finito il tempo del partito patriarcale e delle donne nei ruoli di vice» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mancano quattro giorni all’ultima fase delle Primarie del partito democratico, quella dei gazebo aperti a chiunque voglia sostenere uno o l’altro candidato. In varie interviste e dichiarazioni, già si sondano gli scenari possibili del day after. Se Stefano Bonaccini vincesse, Elly Schlein non sarebbe disponibile fare la numero due del partito. Lo dice a Omnibus, su La7: «Non ha senso, è Finito il tempo del partito patriarcale che vede le donne bene nei ruoli di vice e credo il partito necessiti di una guida femminista che apra il varco a donne e giovani. Io non ho offerto posti e non mi sono stati offerti». Opposta la posizione del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mancano quattro giorni all’ultima fasedeldemocratico, quella dei gazebo aperti a chiunque voglia sostenere uno o l’altro candidato. In varie interviste e dichiarazioni, già si sondano gli scenari possibili del day after. Se Stefanovincesse, Ellynon sarebbe disponibile fare la numero due del. Lo dice a Omnibus, su La7: «Non ha senso, èildelche vede lebene neidie credo ilnecessiti di una guida femminista che apra il varco ae giovani. Io non ho offerto posti e non mi sono stati offerti». Opposta la posizione del ...

