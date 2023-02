Primarie Pd, Bonaccini a Schlein: 'Se vinco dia una mano'. La replica: 'Non farò la vice' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) - A quattro giorni dalle Primarie del partito democratico si accende la sfida fra i due candidati alla ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) - A quattro giorni dalledel partito democratico si accende la sfida fra i due candidati alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Durante il confronto di Sky sulle primarie del PD, #Bonaccini avrebbe utilizzato dei bot per orientare il dibattito… - SkyTG24 : #ConfrontoSkyTG24 @pdnetwork In diretta il confronto tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, candidati alla guida de… - SkyTG24 : Primarie #Pd, dove trovare l'elenco dei gazebo per votare Schlein o Bonaccini - TV7Benevento : **Pd: Bonaccini ringrazia De Micheli, 'lavoriamo insieme per nuovo Pd'** - - MarcelloTallo : @spighissimo Bisogna attendere l'esito delle primarie pd se, come prevedono i sondaggi, dovesse vincere Bonaccini,… -