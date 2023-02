Primarie Pd | a Fiumicino 3 gazebo per scegliere il nuovo segretario | dove e quando si vota

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)– La fase congressuale del Partito Democratico sta arrivando alla sua conclusione. Nelle scorse ore la Commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico ha diffuso i dati relativi al voto dei circoli Pd per la scelta del, svolti dal 3 al 19 febbraio. Secondo i dati, Stefano Bonaccini ha raggiunto 79.787 voti, pari al 52,87%. Segue Elly Schlein con 52.637 voti, ovvero 34,88%. Gianni Cuperlo non va oltre 12.008 voti, il 7,96% delle preferenze. Chiude la classifica Paola De Micheli con 6.475 voti, pari al 4,29%. Domenica 26 febbraio toccherà ai cittadini esprimersi nei, come ha ricordato su Twitter iluscente Enrico Letta: “Comincia la settimana decisiva per ledel Pd. Saremo tanti domenica 26 a partecipare”. La sfida sarà ...