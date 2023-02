Primarie Pd 2023, sondaggio: Bonaccini al 48,2% e 13,5 Schlein (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Primarie Pd, il 48.2% del campione totale è per Stefano Bonaccini nuovo segretario del partito Democratico. E’ quanto emerge dal sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta. Tra i soli elettori del Pd la percentuale sale al 55,1%. Il 13.5% del totale ha optato, invece, per Elly Schlein. Tra gli elettori del Pd la percentuale è del 21.2%. Gli indecisi sono rispettivamente il 38.3% e il 23.7%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) –Pd, il 48.2% del campione totale è per Stefanonuovo segretario del partito Democratico. E’ quanto emerge dalEuromedia Research per Porta a Porta. Tra i soli elettori del Pd la percentuale sale al 55,1%. Il 13.5% del totale ha optato, invece, per Elly. Tra gli elettori del Pd la percentuale è del 21.2%. Gli indecisi sono rispettivamente il 38.3% e il 23.7%. L'articolo proviene da Italia Sera.

