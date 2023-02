Primarie Pd 2023: come e quando si vota? Le informazioni utili (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Primarie Pd 2023: dopo un lungo percorso cominciato all’indomani delle Politiche di settembre scorso, si conclude il Congresso del Partito Democratico con il voto di domenica 26 febbraio. A sfidarsi il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la deputata Elly Schlein: quando aprono e quando chiudono i “gazebo”? Chi potrà esprimere la propria preferenza? Primarie Pd 2023: duello Bonaccini-Schlein Primarie Pd 2023: dopo un lungo percorso cominciato all’indomani delle Politiche di settembre scorso, quando una sonora affermazione del centrodestra ha determinato le dimissioni del Segretario Dem Enrico Letta, si avvia alla conclusione il Congresso del Partito Democratico. Appuntamento a domenica 26 febbraio per ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Pd: dopo un lungo percorso cominciato all’indomani delle Politiche di settembre scorso, si conclude il Congresso del Partito Democratico con il voto di domenica 26 febbraio. A sfidarsi il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la deputata Elly Schlein:aprono echiudono i “gazebo”? Chi potrà esprimere la propria preferenza?Pd: duello Bonaccini-SchleinPd: dopo un lungo percorso cominciato all’indomani delle Politiche di settembre scorso,una sonora affermazione del centrodestra ha determinato le dimissioni del Segretario Dem Enrico Letta, si avvia alla conclusione il Congresso del Partito Democratico. Appuntamento a domenica 26 febbraio per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Primarie #Pd, dove trovare l'elenco dei gazebo per votare Schlein o Bonaccini - SkyTG24 : #ConfrontoSkyTG24 @pdnetwork In diretta il confronto tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, candidati alla guida de… - SkyTG24 : Primarie #Pd, il programma di Stefano Bonaccini in 18 punti - castelbolognese : Primarie del Partito Democratico per eleggere il segretario nazionale, si vota domenica 26 febbraio #primariepd2023 - amata_giulia : Primarie Pd: i dem non guadagnano consensi. Il dibattito interno: è l’ultima volta? - Politica -