"Prima l'idea, ora le battute": plagio della Littizzetto, volano accuse pesantissime (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'ultimo monologo di Luciana Littizzetto a Che Tempo che fa - il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3 - ha fatto parecchio discutere. Lucianina infatti domenica scorsa ha parlato del caro affiti a Milano. Un monologo che però è stato contestato nelle ore successive alla messa in onda con l'accusa di un vero e proprio plagio mossa contro l'attrice comica. Come vi abbiamo raccontato, a criticarla fortemente è stata Noemi Mariani, in arte MangiaPregaSbatty, che ha ideato sui social il format Case da incubo. La Mariani ha subito accusato la Littizzetto di aver copiato il monologo proprio traendo ispirazione da Case da incubo. Come la stessa Mariani ha affermato a Fanpage, le cose sarebbero andate in questo senso: "In pratica - ha detto lei a Fanpage.it - ha rifatto Case da incubo. Finalmente il tema che porto avanti ...

