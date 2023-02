Prezzi carburanti oggi, in calo benzina e diesel (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Praticamente immobili questa mattina le quotazioni dei prodotti raffinati; ancora in calo i Prezzi dei carburanti, sia sui listini che nelle medie alla pompa. Continua ad allargarsi la differenza di prezzo tra benzina e gasolio, ormai vicina ai tre centesimi al litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina gasolio. Per Tamoil ribasso di due cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,862 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Praticamente immobili questa mattina le quotazioni dei prodotti raffinati; ancora indei, sia sui listini che nelle medie alla pompa. Continua ad allargarsi la differenza di prezzo trae gasolio, ormai vicina ai tre centesimi al litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati digasolio. Per Tamoil ribasso di due cent/litro sulla. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,862 ...

