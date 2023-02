Presenzano | sorpreso in auto con un minorenne | chiesti 8 anni per il prete

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)ottodi carcere per don Gianfranco Roncone, allora parroco didai carabinieri a bordo di un’mentre era in intimità con unnei pressi del cimitero., sesso incon due minorenni:per il parroco pedofilo La vicenda risale all’agosto del 2020, quando una pattuglia dell’Arma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'indagine partì nell'agosto 2020 dopo che il parroco fu sorpreso da una pattuglia di carabinieri della compagnia di Capua in auto, in una zona isolata nei pressi del cimitero di Presenzano, in ...

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto una condanna a 8 anni e 4 mesi per don Gianfranco Roncone, accusato di abusi sessuali su un minore ...Otto anni e quattro mesi di carcere chiesti dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per don Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano, accusato di violenza sessuale su un minore, ...