Prendo il reddito di cittadinanza e lo nascondo: sentire gli imprenditori lamentarsi mi fa infuriare

Gent.le redazione, sono furioso e frustrato dall'ampio risalto dato alle lamentele degli imprenditori che affermano di non trovare lavoratori incolpando il reddito di cittadinanza (RdC), specie in ambito turistico. 1. Gli annunci contengono spesso requisiti esagerati (esperienza di 5 anni in hotel di lusso, conoscenza di tre lingue, ecc) e proposte economiche indecorose, al massimo accettabili per chi non possiede alcuna professionalità. È ovvio che una persona seria, per non far la figura del "perditempo", non si propone neppure se sa di non avere quei requisiti. Ma se le aziende non trovano lavoratori, perché pretendono così tanto pur sapendo che nella pratica potrebbero fare a meno di così alte professionalità? Forse, se rispettassero di più il valore di una professionalità – pagandola adeguatamente – potrebbero trovare ...

