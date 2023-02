Precedenti Inter-Porto: la notte più bella di Adriano nei due incroci del 2005 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inter-Porto stasera alle 21 avvia la doppia sfida degli ottavi di Champions League e i Precedenti in tal senso sono tutti del 2005. Con una serata indimenticabile, nello stesso turno, firmata Adriano. I Precedenti – Quello di stasera sarà l’Inter-Porto numero 3 in casa. In gare ufficiali solo nel 2005, si ricorda anche un’amichevole al Meazza nel Mundialito 1987 (torneo organizzato negli anni Ottanta da Canale 5), quando il Porto aveva appena vinto la Coppa dei Campioni. Quattro incroci: negli ottavi 2004-2005 1-1 all’andata al Dragao (23 febbraio, gol Obafemi Martins e Ricardo Costa) e 3-1 al ritorno il 15 marzo. Nella fase a gironi seguente KO 2-0 in Portogallo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)stasera alle 21 avvia la doppia sfida degli ottavi di Champions League e iin tal senso sono tutti del. Con una serata indimenticabile, nello stesso turno, firmata. I– Quello di stasera sarà l’numero 3 in casa. In gare ufficiali solo nel, si ricorda anche un’amichevole al Meazza nel Mundialito 1987 (torneo organizzato negli anni Ottanta da Canale 5), quando ilaveva appena vinto la Coppa dei Campioni. Quattro: negli ottavi 2004-1-1 all’andata al Dragao (23 febbraio, gol Obafemi Martins e Ricardo Costa) e 3-1 al ritorno il 15 marzo. Nella fase a gironi seguente KO 2-0 ingallo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Precedenti Inter-Porto: la notte più bella di Adriano nei due incroci del 2005 - - LuigiLiccardo6 : RT @gianlucarossitv: Video-editoriale del 22.2.2023 Il #Napoli è virtualmente già ai quarti di #Champions per la prima volta nella sua stor… - gianlucarossitv : Video-editoriale del 22.2.2023 Il #Napoli è virtualmente già ai quarti di #Champions per la prima volta nella sua s… - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: L'Inter e le portoghesi in Europa: precedenti favorevoli ai nerazzurri. Bottino pieno a San Siro - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Inter-Porto, domani la quinta volta in Champions League: i precedenti -