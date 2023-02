Precedenti Bologna-Inter: i numeri del match del Dall’Ara – VIDEO (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel prossimo match del campionato di Serie A il Bologna affronterà l’Inter allo stadio Dall’Ara. Ecco i Precedenti della sfida Il Bologna è reduce dai 3 punti guadagnati a Marassi con la Sampdoria con una prova autorevole. Particolarmente in forma è Orsolini, l’ultimo match-winner: Thiago Motta sostiene che neanche lui sa quanto sia forte.Con il 3-1 sull’Udinese l’Inter ha un margine di 5 punti di vantaggio sulla quinta in classificaNell’ultimo incontro è tornato al gol Lukaku, sebbene su rigore. Migliore in campo è stato invece Mkhitaryan. CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel prossimodel campionato di Serie A ilaffronterà l’allo stadio. Ecco idella sfida Ilè reduce dai 3 punti guadagnati a Marassi con la Sampdoria con una prova autorevole. Particolarmente in forma è Orsolini, l’ultimo-winner: Thiago Motta sostiene che neanche lui sa quanto sia forte.Con il 3-1 sull’Udinese l’ha un margine di 5 punti di vantaggio sulla quinta in classificaNell’ultimo incontro è tornato al gol Lukaku, sebbene su rigore. Migliore in campo è stato invece Mkhitaryan. CONTINUA NELDI CALCIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

