"Poteva evitare. Un grande artista...": impensabile, chi si scatena contro Renato Zero (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si parla ancora della polemica aperta da Renato Zero contro Rosa Chemical, in verità polemica non "ad personam" ma contro il Festival di Sanremo 2023 in generale. Nel mirino del cantautore romano alcune scelte relative agli artisti, ergo nel mirino il direttore artistico Amadeus: secondo Zero, troppi cloni, troppi cantanti senza identità e che non hanno alle spalle la gavetta necessaria. "La colpa non è di Rosa Chemical, ma di chi lo manda sul palco", ha affermato personalizzando la critica, forse perché in una certa misura Rosa Chemical "scimmiotta" Renato Zero, anche se certo in epoche diverse. Bene, ora contro il mitologico autore di Baratto scende in campo Cristiano De Andrè, figlio del Faber che ha scritto la storia della musica italiana. De ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si parla ancora della polemica aperta daRosa Chemical, in verità polemica non "ad personam" mail Festival di Sanremo 2023 in generale. Nel mirino del cantautore romano alcune scelte relative agli artisti, ergo nel mirino il direttore artistico Amadeus: secondo, troppi cloni, troppi cantanti senza identità e che non hanno alle spalle la gavetta necessaria. "La colpa non è di Rosa Chemical, ma di chi lo manda sul palco", ha affermato personalizzando la critica, forse perché in una certa misura Rosa Chemical "scimmiotta", anche se certo in epoche diverse. Bene, orail mitologico autore di Baratto scende in campo Cristiano De Andrè, figlio del Faber che ha scritto la storia della musica italiana. De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teojtw : @lajuventina___ In quel caso si poteva evitare di partire - LuongoRaoul : Poteva evitare anto sta volta anche perché a sto giro ha fatto tutto lei - Gsaccount3 : @dgCarmel81 Diciamo che su Pierpaolo poteva evitare non mi sembra che abbiano dtt qualcosa - angelopiero : @MarcoFattorini E pensare che tutto questo si poteva evitare...... Bastava rispettare ed implementare gli accordi d… - gabryfabiano : RT @CuoreIschitano: @AnnaMar37910200 Mammamia che commento di merda? Se é per questo tuo padre poteva anche evitare si concepire te!! -