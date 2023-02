Porto-Inter in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Martedì 14 marzo andrà in scena il ritorno del match tra Inter e Porto, valido per gli ottavi di final di Champions League 2022/2023. Il calcio d’inizio della gara è previsto per le 21:00 all’Estadio Do Dragao di OPorto. La sfida tra le due squadra sarà visibile in diretta tv su Canale 5 e su Sky. Per quanto riguarda lo streaming la partita si potrà seguire sull’applicazione Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Martedì 14 marzo andrà in scena ildel match tra, valido per glidi final di. Il calcio d’inizio della gara è previsto per le 21:00 all’Estadio Do Dragao di O. La sfida tra le due squadra sarà visibile intv su Canale 5 e su Sky. Per quanto riguarda lola partita si potrà seguire sull’applicazione Sky Go. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Djorkaeff: '#Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva al… - fcin1908it : Recoba: “L’Inter è un pezzo di vita e del mio cuore. Porto? Ricordo quando nel 2005…” - CorSport : ? Galattici: il #Napoli come il #Real ???#Rummenigge in esclusiva: '#Barcellona e #Juventus? Cose mai viste' ??? Sta… - Maurobelga : Pronostico Inter vs Porto assolutamente non richiesto 3 a 1 Lautaro Taremi Lautaro Dumfries - infoitsport : Visnadi: «Inter rinata con Spalletti, non Conte! Con il Porto non semplice» -