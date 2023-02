Porto, Grujic: “Con il Milan avevamo giocato bene, ma non abbiamo vinto” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Marko Grujic, mediano del Porto, ha rilasciato alcune parole prima del match con l'Inter in merito alla sfida al Milan dell'anno scorso Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Marko, mediano del, ha rilasciato alcune parole prima del match con l'Inter in merito alla sfida aldell'anno scorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Inter-Porto 0-0 al 45': Onana dice no a Grujic miracolo di Diogo Costa su Bastoni - #Inter-Porto #45': #Onana… - PianetaMilan : Porto, Grujic: “Con il @acmilan avevamo giocato bene, ma non abbiamo vinto” #SempreMilan #Milan #ACMilan - it_inter : Si va al riposo senza reti tra Inter e Porto, match equilibrato: #Lautaro di testa non inquadra il bersaglio,… - manini_giacomo : Il #Porto imposta a 3 con Otavio o Grujic si abbassano a turno centralmente o esterni. L'#Inter sale con #Barella i… - vivoperlinter : 36' - Occasione Porto! Taremi servito in profondità, tacco per Grujic, ma Onana salva miracolosamente. Galeno a por… -