Ponte Messina, Salvini: decreto in Cdm entro marzo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Ho fatto una riunione ieri, ma facciamo un'altra riunione domani. L'obiettivo è di portare un intervento in Consiglio dei ministri già nel mese di marzo quindi a breve". Già la prossima settimana? "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Ho fatto una riunione ieri, ma facciamo un'altra riunione domani. L'obiettivo è di portare un intervento in Consiglio dei ministri già nel mese diquindi a breve". Già la prossima settimana? "...

