Pomarici | Mancano le divise | bloccati 50 motociclisti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sicurezza,(Lega): Gualtieri, Manco le… – “50 pattuglie disottratte alle attività di sicurezza in città, perché Gualtieri non è in grado di pensare nemmeno alle. In questa città, Capitale d’Italia, si tengono ferme 50 moto per mancanza di equipaggiamenti. “E’ una vergogna vera e propria, l’emblema della insipienza e incapacità della sinistra di governo capitolino. Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Locale, costretti a lavorare in condizioni inadeguate per le mancanze del Pd”. Lo dichiara il dirigente capitolino della Lega con delega alla sicurezza, Marco