Polveri sottili, sale il livello di allerta a Venezia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arpav comunica che a Venezia continua il livello di allerta 2 per il Pm10, scattato sabato, 18 febbraio, con conseguente adozione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arpav comunica che acontinua ildi2 per il Pm10, scattato sabato, 18 febbraio, con conseguente adozione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newsinquota : Clima secco e vento: una combo micidiale per un’area chiusa come la Valbelluna. E infatti in questi giorni si sono… - Bruno_410 : @DanielaColi2 @fsyloslab La differenza fondamentale è che in questi paesi la stampa respira aria pura, di montagna.… - dans2008 : @Cartabiancarai3 Non dice che mettendo al bando le euro 0 (cosa questa sì sacrosanta) le polveri sottili si abbatterebbero del 90% - marioferrari22 : #MeteoSordio del 22.2.23 - 8:00 Temp. 8.7°C Radiazione solare 4.0 UV 0.0 Polveri sottili 134.0µg/m³ Pioggia 0.00 mm… - maumirai : @shevathas @weakthewoke @chiccotesta Non'la maggior parte', neanche delle polveri sottili. E comunque con la rigene… -