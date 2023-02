Polizia locale: nuovi agenti reclutati solo nel 2024 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Polizia locale, De Santis (LcR): “Nessun reclutamento di agenti almeno fino alla seconda metà del 2024 notizia grave” – “Dal Campidoglio arriva una triste conferma: Roma Capitale non avrà nuovi agenti di Polizia locale almeno fino alla seconda metà del 2024. Secondo quanto emerso dall’incontro tenutosi stamane tra l’Assessore Catarci e i rappresentanti sindacali per lo stato della Polizia locale, infatti, la volontà dell’Amministrazione capitolina sarebbe quella di indire un nuovo concorso dopo l’approvazione del bilancio – che, per inciso, avverrà con circa due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge – allo scopo di iniziare ad assumere nuove unità soltanto a partire dal prossimo anno, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 febbraio 2023), De Santis (LcR): “Nessun reclutamento dialmeno fino alla seconda metà delnotizia grave” – “Dal Campidoglio arriva una triste conferma: Roma Capitale non avràdialmeno fino alla seconda metà del. Secondo quanto emerso dall’incontro tenutosi stamane tra l’Assessore Catarci e i rappresentanti sindacali per lo stato della, infatti, la volontà dell’Amministrazione capitolina sarebbe quella di indire un nuovo concorso dopo l’approvazione del bilancio – che, per inciso, avverrà con circa due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge – allo scopo di iniziare ad assumere nuove unità soltanto a partire dal prossimo anno, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Bene il sindaco Lega di Cinisello Balsamo (MI), Giacomo Ghilardi, per lo sgombero coordinato con la Questura di Mil… - LuigiBrugnaro : GRAZIE, oggi e sempre, a tutti coloro che hanno lavorato per questa manifestazione e per il controllo della Città:… - matteosalvinimi : A Ciserano, in provincia di Bergamo, mentre un uomo si stava sentendo male, un cittadino ha recuperato un defibrill… - TheCarrese : RT @romatoday: Emergenza sfratti e polizia locale allo stremo: il Municipio chiede aiuto al Comune - prof_povero : RT @PornoNoblogs: Nel 2022 @ComuneMI aveva già assunto 230 nuovi agenti della polizia locale. Nel 2023 ne vuole assumere altri 230. Stipen… -