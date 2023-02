Politecnico di Milano: Concorso per 1 Posto in Area Amministrativa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Politecnico di Milano ha indetto un Concorso Pubblico per la selezionare 1 Figura in Area Amministrativa Gestionale, categoria D, da assegnare al Dipartimento di matematica. La ricerca é finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Se ti piace districarti tra le fitte maglie della burocrazia Amministrativa ma al contempo lavorare in un ambiente universitario di tutto rispetto, nessun problema! Ti stiamo dicendo che al Politecnico di Milano cercano un Professionista da assegnare all’Area Amministrativa del Dipartimento di Matematica. Avrai così l’occasione di prendere parte alla vita accademica di una importante realtà del Nord Italia. Per partecipare al Bando, certamente, é ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la selezionare 1 Figura inGestionale, categoria D, da assegnare al Dipartimento di matematica. La ricerca é finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Se ti piace districarti tra le fitte maglie della burocraziama al contempo lavorare in un ambiente universitario di tutto rispetto, nessun problema! Ti stiamo dicendo che aldicercano un Professionista da assegnare all’del Dipartimento di Matematica. Avrai così l’occasione di prendere parte alla vita accademica di una importante realtà del Nord Italia. Per partecipare al Bando, certamente, é ...

