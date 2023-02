Poletti (Odessa Journal): ”Visita Meloni strategica per fase ricostruzione” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una Visita ”importante dal punto strategico e tattico” quella della premier Giorgia Meloni in Ucraina. Perché ”a livello strategico l’Italia non vuole rimanere esclusa dal grande gioco”, ovvero intende ”partecipare insieme agli Stati Uniti e agli altri Paesi europei alla nuova fase per la vittoria ucraina” e per dimostrarlo Meloni ”ha portato in dote nuovi sistemi antiaerei, che sono molto importanti e che rappresentano un piccolo anello fidanzamento”. Ma ”il matrimonio sarà la partecipazione alla ricostruzione” e anche in quest’ottica ”il valore tattico della Visita di Meloni è quello di neutralizzare le affermazioni di Berlusconi che hanno creato imbarazzo per i rapporti con l’Italia e che lei, con la sua presenza, ha completamente obliterato”. Così ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una”importante dal punto strategico e tattico” quella della premier Giorgiain Ucraina. Perché ”a livello strategico l’Italia non vuole rimanere esclusa dal grande gioco”, ovvero intende ”partecipare insieme agli Stati Uniti e agli altri Paesi europei alla nuovaper la vittoria ucraina” e per dimostrarlo”ha portato in dote nuovi sistemi antiaerei, che sono molto importanti e che rappresentano un piccolo anello fidanzamento”. Ma ”il matrimonio sarà la partecipazione alla” e anche in quest’ottica ”il valore tattico delladiè quello di neutralizzare le affermazioni di Berlusconi che hanno creato imbarazzo per i rapporti con l’Italia e che lei, con la sua presenza, ha completamente obliterato”. Così ...

