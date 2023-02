Pokémon Presents: fissato un nuovo livestream a febbraio! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il livestream Pokémon Presents di febbraio, della durata di circa 20 minuti, presenterà “emozionanti novità Pokémon” per celebrare il Pokemon Day The Pokémon Company ha annunciato che il prossimo livestream di Pokémon Presents arriverà la prossima settimana di febbraio. In occasione del Pokémon Day – la celebrazione annuale dell’anniversario dei Pokémon – la società trasmetterà una presentazione di circa 20 minuti che svelerà “emozionanti novità Pokémon“. Non si sa quali saranno le novità, come ci si potrebbe aspettare, ma si presume che The Pokémon Company e Nintendo si stiano preparando per annunciare le espansioni post-lancio di Pokémon Scarlet e ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildi febbraio, della durata di circa 20 minuti, presenterà “emozionanti novità” per celebrare il Pokemon Day TheCompany ha annunciato che il prossimodiarriverà la prossima settimana di febbraio. In occasione delDay – la celebrazione annuale dell’anniversario dei– la società trasmetterà una presentazione di circa 20 minuti che svelerà “emozionanti novità“. Non si sa quali saranno le novità, come ci si potrebbe aspettare, ma si presume che TheCompany e Nintendo si stiano preparando per annunciare le espansioni post-lancio diScarlet e ...

