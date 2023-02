POCO X5 5G e X5 Pro 5G arrivano in Italia con SoC Snapdragon (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Due nuovi smartphone Android si affacciano sul mercato: si tratta di POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G, dispositivi di fascia media che vanno ad arricchire la gamma provando a convincere attraverso specifiche interessanti, che comprendono la connettività 5G dual SIM, e prezzi concorrenziali. In sostanza, puntano anche loro sui tratti tipici della linea POCO: andiamo insieme a scoprirli più da vicino. POCO X5 5G ufficiale con Snapdragon 695 e 5000 mAh Partiamo da POCO X5 5G, lo smartphone meno costoso del nuovo duo. I due dispositivi hanno diversi elementi in comune, ma hanno un cuore differente: POCO X5 5G può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695 octa-core con supporto al 5G, affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Due nuovi smartphone Android si affacciano sul mercato: si tratta diX5 5G eX5 Pro 5G, dispositivi di fascia media che vanno ad arricchire la gamma provando a convincere attraverso specifiche interessanti, che comprendono la connettività 5G dual SIM, e prezzi concorrenziali. In sostanza, puntano anche loro sui tratti tipici della linea: andiamo insieme a scoprirli più da vicino.X5 5G ufficiale con695 e 5000 mAh Partiamo daX5 5G, lo smartphone meno costoso del nuovo duo. I due dispositivi hanno diversi elementi in comune, ma hanno un cuore differente:X5 5G può contare sul SoC Qualcomm695 octa-core con supporto al 5G, affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS ...

