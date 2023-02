Plusvalenze Juve, Dybala sentito a Roma sul suo addio ai bianconeri (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paulo Dybala è stato ascoltato ieri per un'ora e mezzo da alcuni agenti della Guardia di Finanza arrivati a Roma da Torino nell'ambito dell'inchiesta Prisma della procura torinese sui conti della ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Pauloè stato ascoltato ieri per un'ora e mezzo da alcuni agenti della Guardia di Finanza arrivati ada Torino nell'ambito dell'inchiesta Prisma della procura torinese sui conti della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? L'avvocato Spallone sul caso #plusvalenze #Juventus 'Perché la #Juve ha più di una freccia per il ricorso'… - DiegoDeLucaTwit : L’uomo non è mai andato sulla Luna, la #Juve non fa plusvalenze, la Terra è piatta, Calciopoli non è mai esistita,… - sportmediaset : Uno dei giudici del -15 gela la Juve: 'La tempestività vale più della certezza' #juventus #plusvalenze #torsello… - misorecordsuk : Plusvalenze Juve, Dybala interrogato dalla Finanza per l'inchiesta Prisma #Juve #Juventus - marcullo02 : RT @Gazzetta_it: Plusvalenze #Juve, Dybala sentito a Roma sul suo addio ai bianconeri -