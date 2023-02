Plasmon lancia Adamo, il progetto che combatte la denatalità italiana (Video) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb — Anno 2050: nasce Adamo, l’ultimo bambino italiano. L’ultimo bimbo ha il nome del Primo uomo, che è anche il nome di «un progetto, nato dall’esigenza di fare qualcosa di concreto sul tema della natalità in Italia. Qualcosa che può succedere solo se agiamo tutti insieme». Con questo proposito e un suggestivo — quanto inquietante — Video Plasmon lancia Adamo, «una piattaforma dove attori pubblici e privati si incontrano per poter dare il proprio contributo — spiegato Konstantinos Delialis, managing director di Kraft Heinz Italia/Plasmon — per raccogliere proposte concrete e cercare di invertire il trend negativo della natalità con strumenti a supporto della genitorialità». Plasmon lancia Adamo, la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb — Anno 2050: nasce, l’ultimo bambino italiano. L’ultimo bimbo ha il nome del Primo uomo, che è anche il nome di «un, nato dall’esigenza di fare qualcosa di concreto sul tema della natalità in Italia. Qualcosa che può succedere solo se agiamo tutti insieme». Con questo proposito e un suggestivo — quanto inquietante —, «una piattaforma dove attori pubblici e privati si incontrano per poter dare il proprio contributo — spiegato Konstantinos Delialis, managing director di Kraft Heinz Italia/— per raccogliere proposte concrete e cercare di invertire il trend negativo della natalità con strumenti a supporto della genitorialità»., la ...

