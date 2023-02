Pink era “terrorizzata di essere una madre terribile” ma è “scioccata da quanto sia responsabile” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ha appena pubblicato il suo nono album in studio, Trustfall, ed è pronta a portare la sua musica live, prima con il tour negli stadi Pink Summer Carnival, nell’estate 2023, e poi con il Trustfall Arena Tour, previsto per l’autunno successivo. La rockstar Pink in un’intervista rilasciata a People ha parlato del suo lavoro e del suo nuovo disco, ma si è aperta anche per quanto riguarda amore, dolore e maternità. Vi raccomandiamo... Pink racconta come il figlio sta affrontando la morte della tata Trish La cantante ha da poco perso anche il padre, Jim Moore. In un'intervista a Women's Health si è aperta riguardo a cosa significhi essere genitori d... Come afferma il magazine, bilanciare i suoi due ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ha appena pubblicato il suo nono album in studio, Trustfall, ed è pronta a portare la sua musica live, prima con il tour negli stadiSummer Carnival, nell’estate 2023, e poi con il Trustfall Arena Tour, previsto per l’autunno successivo. La rockstarin un’intervista rilasciata a People ha parlato del suo lavoro e del suo nuovo disco, ma si è aperta anche perriguarda amore, dolore e maternità. Vi raccomandiamo...racconta come il figlio sta affrontando la morte della tata Trish La cantante ha da poco perso anche il padre, Jim Moore. In un'intervista a Women's Health si è aperta riguardo a cosa significhigenitori d... Come afferma il magazine, bilanciare i suoi due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Midhourz : Gaffa pink era - jaenobear : @spideyymark allora con le black pink anche con 70 te la cavavi, certo si era in culonia but still! mi pare che sed… - dettellina11 : Profetico era. Il Muro è stato terminato Ora. Ora in UE avremo presto il 'goodbye blue sky' del IV Reich Pink Floyd… - Alessandrinou : @PBerizzi @repubblica Ma non era il secondo chitarrista dei Pink Floyd questo o sbaglio? - _pink_567 : RT @theblondes4: Ginevra Lamborghini che sputtana Tavassi che appena entrate le chiese se poteva continuare con la coppia e se fuori lui e… -