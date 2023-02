Pilar Fogliati | chi è | età | carriera | film | fidanzato | Instagram | altezza | vita privata e foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi si ricorderanno Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi scomparsa nella notte dopo aver combattuto contro una lunga malattia, e Gianfranco Funari. Ma non solo. In studio ci sarà anche l’attrice e regista, che si racconterà a cuore aperto: dallaall’amore. Dagli esordi al debutto di, all’anagrafe Maria Del, è nata ad Alessandria il 28 dicembre del 1992 ed è una nota attrice e regista. Romana, è nata ad Alessandria, ma è cresciuta a Mentana e ha iniziato fin da piccola ad appassionarsi ...