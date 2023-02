Pierpaolo Panzieri ucciso nella sua casa, il sospettato bloccato in Romania (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È stato individuato e bloccato il 30enne sospettato di aver ucciso lunedì sera a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panzieri. Si trovava in Romania, dove è stato fermato in seguito a un... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È stato individuato eil 30ennedi averlunedì sera a Pesaro l'imprenditore edile 27enne. Si trovava in, dove è stato fermato in seguito a un...

