(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il lavoro in fabbrica, i test al banco, hanno fornito i riscontri positivi che lasi aspettava, sui progressi compiuti in merito all'. Adesso tocca alla prova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... f1_notizie : Bahrain, l’augurio di Piero Ferrari #F1 - f1globulirossi : @MarianoFroldi Piero #Ferrari quello che ha appena creato un trust 'per il benessere dei discenti'? (Ha fatto falli… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 Piero Ferrari: “I problemi alla power unit credo siano risolti” - MarianoFroldi : Piero #Ferrari parlando dei problemi della Pu2022, afferma che probabilmente sono stati risolti. Ottimo. Anche perc… - theshieldofspo1 : Piero Ferrari crede che la Scuderia abbia risolto i problemi dello scorso anno #TSOS // #F1 // #Motorsport -

Il lavoro in fabbrica, i test al banco, hanno fornito i riscontri positivi che lasi aspettava, sui progressi compiuti in merito all'affidabilità della power unit . Adesso tocca alla prova della pista, in condizioni peraltro che saranno decisamente rappresentative, nei test ...E anche il vicepresidente e amministratore non esecutivonon ha voluto rilasciare - come suo stile - dichiarazioni roboanti, raccontando al giornalista Leo Turrini le sue aspettative ...

Piero Ferrari: "I problemi alla power unit credo siano risolti" FormulaPassion.it

Piero Ferrari, ottimismo sull'affidabilità della power unit Autosprint.it

Bahrain, l'augurio di Piero Ferrari QUOTIDIANO NAZIONALE

Quanti soldi ha Piero Ferrari Patrimonio da capogiro TuttoMotoriWeb.it

Grosjean, in mostra la Haas dell'incidente in Bahrain Autosprint.it

Il lavoro in fabbrica, i test al banco, hanno fornito i riscontri positivi che la Ferrari si aspettava, sui progressi compiuti in merito all'affidabilità della power unit. Adesso tocca alla prova ...In arrivo una soluzione definitiva per i problemi idrici delle frazioni di Monteriggioni Castellina Scalo e Abbadia Isola, dove famiglie e imprese subiscono da molto tempo gli effetti negativi di rico ...