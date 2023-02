Piccoli comuni, San Pellegrino tra le 30 località più cercate online dai turisti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) San Pellegrino Terme. Spalla a spalla con borghi turisticamente gettonati come Positano, Portofino e Amalfi c’è anche San Pellegrino Terme. Nella speciale classifica dedicata alle 30 località italiane con meno di 5.000 abitanti cercate online dai turisti c’è anche la cittadina termale della Val Brembana. Lo segnala in un articolo La Voce delle Valli. Il report è stato pubblicato da Holidu, portale di prenotazioni di casa vacanza in Europa. Come riporta Il Sole 24 Ore, in Italia si calcola che i comuni con meno di 5 mila abitanti rappresentino il 70% del numero totale occupando circa il 54% del suolo nazionale. La ricerca di Holidu si basa sul volume di ricerca medio mensile, numero di abitanti e prezzo medio delle case vacanza. Al primo posto troviamo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) SanTerme. Spalla a spalla con borghicamente gettonati come Positano, Portofino e Amalfi c’è anche SanTerme. Nella speciale classifica dedicata alle 30italiane con meno di 5.000 abitantidaic’è anche la cittadina termale della Val Brembana. Lo segnala in un articolo La Voce delle Valli. Il report è stato pubblicato da Holidu, portale di prenotazioni di casa vacanza in Europa. Come riporta Il Sole 24 Ore, in Italia si calcola che icon meno di 5 mila abitanti rappresentino il 70% del numero totale occupando circa il 54% del suolo nazionale. La ricerca di Holidu si basa sul volume di ricerca medio mensile, numero di abitanti e prezzo medio delle case vacanza. Al primo posto troviamo ...

