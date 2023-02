Piccoli alunni rinunciano alla gita per non lasciare solo il loro compagno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una scelta coraggiosa che ci commuove, è quella che hanno preso alcuni bambini in segno di fraternità verso un loro compagno. La volontà di non lasciarlo da solo con le sue difficoltà solo perché il mezzo che li stava trasportando in gita aveva la pedana fuori uso, impedendogli così, di stare con i suoi amici L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una scelta coraggiosa che ci commuove, è quella che hanno preso alcuni bambini in segno di fraternità verso un. La volontà di non lasciarlo dacon le sue difficoltàperché il mezzo che li stava trasportando inaveva la pedana fuori uso, impedendogli così, di stare con i suoi amici L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massi_RUP : RT @FrancoScarsell2: Una gita a Roma,interrotta per non lasciare da solo il compagno disabile. Commuove la scelta dei piccoli alunni abruzz… - sirgolly : RT @FrancoScarsell2: Una gita a Roma,interrotta per non lasciare da solo il compagno disabile. Commuove la scelta dei piccoli alunni abruzz… - davidefent : RT @FrancoScarsell2: Una gita a Roma,interrotta per non lasciare da solo il compagno disabile. Commuove la scelta dei piccoli alunni abruzz… - brongosalvatore : RT @FrancoScarsell2: Una gita a Roma,interrotta per non lasciare da solo il compagno disabile. Commuove la scelta dei piccoli alunni abruzz… - RosannaMarani : RT @FrancoScarsell2: Una gita a Roma,interrotta per non lasciare da solo il compagno disabile. Commuove la scelta dei piccoli alunni abruzz… -