Piccole Donne | Jo è esistita nella realtà?

In Piccole Donne le protagoniste sono quattro sorelle e una di queste è Jo. Prima di tutto si può affermare che proprio questa sera, mercoledì 22 febbraio 2023, andrà in onda proprio il film in questione, che comunque è quello realizzato nel 2019, anche se prima di questo ne sono stati prodotti anche svariati altri, e il quale si ispira alla trama raccontata del libro, pubblicato per la prima volta nel 1868 da Louisa Alcott. La scrittrice racconta le vicende di quattro sorelle, tutte ragazze molto giovani, che parlano dei loro sogni e di voler crescere, di voler realizzare i loro obiettivi e sembra anche che, dato che la stessa autrice aveva altre tre sorelle, forse i personaggi da lei descritti nel libro ecco che comunque potrebbero ispirarsi alle sue sorelle e a lei stessa. In tanti si chiedono se Jo, nome di una delle quattro sorelle della trama del

