Piccole Donne è ispirato a una storia realmente accaduta? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In molti si saranno già domandati se le vicende di Piccole Donne fossero o meno ambientate su un racconto di vita reale? La risposta è sì. Tratto dall'omonimo romanzo di Louisa May Alcott del 1869, la pellicola si basa sul racconto di alcune sorelle tra loro particolarmente legate, che amano trascorrere gran parte del loro tempo insieme e condividere le stesse passioni. Due delle protagoniste del racconto hanno la passione per la pittura, sognano un giorno di diventare delle pittrici: riusciranno a realizzare il loro sogno nel cassetto. Piccole Donne: è una storia vera? La trama di Piccole Donne si basa sul romanzo di originale di Louisa May Alcott. La protagonista è Jo, una ragazza molto intraprendente, che ama inseguire i suoi sogni per poterli realizzare.

