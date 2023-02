Piano Forestale 2023 | approvata la progettazione esecutiva

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Caserta ha approvato, nell’ambito del, il progetto esecutivo per interventi tecnici relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi idrogeologici, rischio incendi e dei rischi connessi ai cambiamenti climatici del territorio di competenza dell’Ente e che prevede l’impiego di operai OTI ed OTD in servizio, per un importo complessivo di euro 2.063.700,00. La Regione Campania ha assegnato alla Provincia di Caserta tale importo, quale riparto tra gli Enti delegati, per la programmazione di interventi relativi alper l’anno. Gli interventi tecnici progettati riguarderanno opere di prevenzione degli incendi boschivi, mediante lavori di bonifica montana e collinare, lavori di presidio ...