Perugia-Piacenza in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Coppa Italia maschile 2023 volley (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sta per terminare l’attesa per Sir Safety Susa Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza, semifinale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di volley maschile. I Block Devils di Andrea Anastasi, già matematicamente vincitori della regular season, tornano in campo per aggiudicarsi il terzo trofeo stagionale dopo SuperCoppa e Mondiale per Club. Per sognare in grande però bisogna prima superare i biancorossi di Massimo Botti, che dopo aver eliminato Verona tenteranno il colpaccio contro Perugia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 15.30 di sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sta per terminare l’attesa per Sir Safety Susa-Gas Sales Bluenergydella Del MonteSuperlegadi. I Block Devils di Andrea Anastasi, già matematicamente vincitori della regular season, tornano in campo per aggiudicarsi il terzo trofeo stagionale dopo Supere Mondiale per Club. Per sognare in grande però bisogna prima superare i biancorossi di Massimo Botti, che dopo aver eliminato Verona tenteranno il colpaccio contro. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 15.30 di sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianfryPanto : @ParticipioPart Calciatori fermati per doping (nandrolone): Shalimov del Napoli, Kallon dell’Inter, Gillet del Bar… - GianfryPanto : @daico84 @TorloGiorgio @sscnapoli @andreaabodi @ADeLaurentiis Calciatori fermati per uso di nandrolone (doping): Sh… - yoliebes : Taranto - Siena 3-2 Lube - Piacenza 3-2 Verona - Modena 3-2 Monza - Padova 2-3 Milano - Trento 2-3 Perugia - Cister… - ShinningforRan : Next : Taranto vs Perugia and Milano Siena vs Verona and Monza Padova vs Trentino and Piacenza ??????'i'm so scared' - OA_Sport : Volley, SuperLega: Perugia imbattibile, Modena crolla, scatto di Padova, Civitanova rimonta da 0-2 su Piacenza - -