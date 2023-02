Persone scomparse, in Italia sono 67 ogni giorno. Il pensiero corre al caso Orlandi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Presentata al ministero dell’Interno, mercoledì 22 febbraio, la relazione annuale del Commissario straordinario per le Persone scomparse, il prefetto Antonino Bella. Dal dossier emerge come nel 2022 i casi denunciati in Italia siano stati 24.369, pari a un incremento del + 26,46% rispetto all’anno precedente. Si tratta in media di 67 Persone scomparse al giorno rispetto ai 53 del 2021. Molti di coloro che spariscono nel nulla sono ragazzi e ragazze adolescenti. E fra essi molti sono gli stranieri perché cresce nel nostro Paese il numero dei minori non accompagnati. Lo scorso anno circa la metà delle Persone scomparse (12.170) è stata ritrovata entro una settimana dalla sparizione. Un numero quasi identico a quello del ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Presentata al ministero dell’Interno, mercoledì 22 febbraio, la relazione annuale del Commissario straordinario per le, il prefetto Antonino Bella. Dal dossier emerge come nel 2022 i casi denunciati insiano stati 24.369, pari a un incremento del + 26,46% rispetto all’anno precedente. Si tratta in media di 67alrispetto ai 53 del 2021. Molti di coloro che spariscono nel nullaragazzi e ragazze adolescenti. E fra essi moltigli stranieri perché cresce nel nostro Paese il numero dei minori non accompagnati. Lo scorso anno circa la metà delle(12.170) è stata ritrovata entro una settimana dalla sparizione. Un numero quasi identico a quello del ...

