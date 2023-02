Persone scomparse in Italia in aumento, “67 al giorno” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Sono i dati diffusi dal commissario straordinario del governo per le Persone scomparse, prefetto Antonino Bella, che ha presentato la relazione annuale al Viminale. “Si tratta di minori, adulti e anziani che fanno perdere le proprie tracce lasciando le famiglie nell’angoscia” ha detto Bella. Nell’82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari, mentre le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%. In media le denunce relative a stranieri sono 41 al giorno, 47 quelle di minori (36 stranieri e 11 Italiani): per lo più si tratta di maschi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. L’incremento di denunce di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel 2022 le denunce di scomparsa insono state 24.369, una media di 67 al, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Sono i dati diffusi dal commissario straordinario del governo per le, prefetto Antonino Bella, che ha presentato la relazione annuale al Viminale. “Si tratta di minori, adulti e anziani che fanno perdere le proprie tracce lasciando le famiglie nell’angoscia” ha detto Bella. Nell’82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari, mentre le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%. In media le denunce relative a stranieri sono 41 al, 47 quelle di minori (36 stranieri e 11ni): per lo più si tratta di maschi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. L’incremento di denunce di ...

