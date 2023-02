Persone scomparse in Italia, +26% nel 2022: 67 al giorno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aumentano le Persone scomparse in Italia. I numeri parlano chiaro. Nel 2022 le denunce sono state 24.369, per una media di 67 al giorno. Il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Questi i dati diffusi dal commissario straordinario del Governo per le Persone scomparse, prefetto Antonino Bella nella relazione annuale al Viminale. “Si tratta di minori, adulti e anziani che fanno perdere le proprie tracce lasciando le famiglie nell'angoscia” ha dichiarato il prefetto. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aumentano lein. I numeri parlano chiaro. Nelle denunce sono state 24.369, per una media di 67 al. Il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Questi i dati diffusi dal commissario straordinario del Governo per le, prefetto Antonino Bella nella relazione annuale al Viminale. “Si tratta di minori, adulti e anziani che fanno perdere le proprie tracce lasciando le famiglie nell'angoscia” ha dichiarato il prefetto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto a… - ilmetropolitan : Nel 2022 +26% #personescomparse, 67 al giorno - - magzinemag : I test del dna effettuati sulla ragazza che si ipotizzava potesse essere Angela Celentano sono negativi. In media,… - askanews_ita : In 10 anni ci sono state 180mila denunce per persone scomparse (Viminale) - LaPresse_news : Persone scomparse, i dati shock del @Viminale -